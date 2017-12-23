На западе Москвы нашли частично обгоревшее тело пенсионерки

Частично обгоревшее тело 66-летней пенсионерки было найдено в квартире в Ново-Переделкине в Москве. Как сообщается, ЧП произошло в многоэтажке на улице Лукинской.

— После вскрытия двери в квартиру прибывшие на место полицейские нашли на кровати со следами горения матраца частично обгоревший труп пенсионерки 1951 года рождения, — сообщает агентство городских новостей "Москва".

Согласно предварительной информации, причиной смерти стало отравление продуктами горения. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.