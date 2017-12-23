Учёные создали новогоднюю ёлку из стволовых клеток

Изображения были созданы в рамках исследований регенеративной медицины, чтобы продемонстрировать метод визуализации.

В Великобритании к празднику Рождества биологи сделали ёлку и рождественский венок из стволовых клеток, сообщает пресс-служба Университета Саутгемптона.

Катарина Моура занимается регенеративной медициной, в частности выращиванием человеческих хрящей из стволовых клеток. Для наблюдения за процессом требуется использовать визуализацию. Чтобы продемонстрировать, как работает метод, Моура создала несколько изображений из волокон коллагена и жировых клеток.

В связи с приближающимся Рождеством исследователь выбрала зелёный цвет для коллагена и красный для жировых клеток, расположив их в виде новогодней ели и рождественского венка.

Ранее Лайф сообщал, что стволовые клетки стали более универсальными.