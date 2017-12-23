Лаврентьев назвал сроки начала работы группы по освобождению пленных в Сирии

Отмечается, что в работе примут участие только страны-гаранты — Россия, Иран и Турция.

Спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что рабочая группа по освобождению заключённых в САР начнёт работу в течение ближайших двух-трёх недель.

— Эта рабочая группа сейчас будет создана, но все мы должны отдавать себе отчёт в том, что это потребует определённого времени с учётом сохраняющегося очень низкого уровня доверия между конфликтующими сторонами, — рассказал Лаврентьев в интервью РИА "Новости".

Лаврентьев отметил, что в группу войдут только представители стран-гарантов (России, Ирана, Турции) и они вместе с представителем ООН будут обрабатывать поступающие материалы в отношении удерживаемых лиц, а также согласовывать вопрос обмена.

— Она должна начать работу в течение ближайших двух-трёх недель, будет проводить консультации с представителями и вооружённой оппозиции, и центрального правительства, — сказал он.

Как добавил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию, к работе также планируется привлечь представителей Международного Красного Креста и Красного Сирийского Полумесяца и при необходимости других международных организаций, неправительственных организаций.

6 декабря Владимир Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Позже в Генштабе РФ сообщили, что все бандформирования боевиков были уничтожены.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.