В аэропорту Пакистана задержали рейс из-за кошки, забравшейся в кабину пилота

Животное обнаружили сотрудники безопасности в кабине пилота незадолго до вылета в город Гвадар.

Пакистанские международные авиалинии вынужденно задержали самолёт из-за кошки, найденной в кабине пилота, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу аэропорта Карачи.

Как отмечает агентство, за несколько минут до отправления из Карачи в Гвадар пилот сообщил диспетчерам о "возможной опасности" на борту, в связи с чем была вызвана служба безопасности аэропорта.

В скором времени животное было найдено и выведено из самолёта, теперь власти расследуют, как кошка попала в кабину.

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