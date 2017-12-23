В аэропорту Пакистана задержали рейс из-за кошки, забравшейся в кабину пилота

Пакистанские международные авиалинии вынужденно задержали самолёт из-за кошки, найденной в кабине пилота, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу аэропорта Карачи.
Как отмечает агентство, за несколько минут до отправления из Карачи в Гвадар пилот сообщил диспетчерам о "возможной опасности" на борту, в связи с чем была вызвана служба безопасности аэропорта.
В скором времени животное было найдено и выведено из самолёта, теперь власти расследуют, как кошка попала в кабину.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт Air France экстренно сел в Парагвае из-за утечки топлива.
- Популярные
- По времени