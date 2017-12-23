Медведев поздравил народного артиста Ведерникова с юбилеем

В поздравительной телеграмме премьер-министр отметил силу и многогранность таланта оперного певца.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием народного артиста СССР, оперного певца Александра Ведерникова. Премьер-министр поблагодарил артиста за его уникальный и многогранный талант. Текст поздравительной телеграммы был размещён на официальном сайте правительства.

— Уникальное дарование, драматический талант, способность перевоплощаться в самые разные образы позволили вам покорить лучшие сцены мира. Блистать в операх Даргомыжского и Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева. Ваше творчество — яркий пример щедрого, редкого по силе и многогранности таланта, поразительной работоспособности, преданности своему делу, — говорится в поздравлении Медведева.

Отметим, Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в Вятской губернии (в настоящее время Кировская область). В 1955 году он стал солистом Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинский театр). Через три года он стал солистом Государственного академического Большого театра, где проработал до 1991-го. Впоследствии Александр Ведерников активно занялся преподавательской деятельностью.

Эксперты и поклонники полюбили Ведерникова за его удивительный певческий бас. В 1976 году певец был удостоен звания народного артиста СССР. Кроме того, за свою карьеру он награждался орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" IV степени.