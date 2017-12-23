Юная американка поблагодарила посла РФ за приглашение на фильм "Салют-7"

Показ фантастической киноленты о космосе состоялся в российском диппредставительстве в Вашингтоне.

Ученица одной из американских школ Элли Пью написала послу России в США Анатолию Антонову письмо с благодарностью за возможность посмотреть "Салют-7" в киноклубе Посольства РФ в Вашингтоне.

— Посол России в Вашингтоне Антонов получил неожиданное послание. Ученица одной из американских школ Элли П. поблагодарила за возможность посмотреть новый приключенческий фильм "Салют-7" в киноклубе посольства и пообщаться с послом, — говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства в "Инстаграме".

В школе девочка работает над исследовательским проектом о сотрудничестве Соединённых Штатов и России в космосе: в частности, она интересуется Договором о космосе, подписанным в 1967 году одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне и тогда же открытым для подписания остальными государствами мира. По словам ведомства, кинолента ещё больше вдохновила Элли Пью на изучение русского языка и культуры. Школьница надеется, что в следующий раз поговорит с послом уже на его родном языке.

В ответном письме Антонов поблагодарил девочку и поздравил её с наступающими праздниками, отправив вместе с посланием фигурку Санта-Клауса и коробку конфет.