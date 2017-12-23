Не такой, как все. В ЮАР родился "двуликий котёнок"

Специалисты отметили, что питомец здоров и нормально развивается. Такое явление, которое наблюдается у него, называют янус-cat.

В Восточном Мысе, Южная Африка, родился необычный котёнок. У него четыре лапы, один хвост и два уха, как и у остальных сородичей. Однако при этом у питомца два носа, два рта и три глаза. "Двуликого" питомца назвали Bettie Bee. Такое необычное явление, как у Бетти, называется янус-cat.

Спаситель кошки пожелал остаться неизвестным. Однако он завёл личную страницу питомца на "Фейсбуке", чтобы все могли им полюбоваться. По его словам, кормить малыша можно через любое из двух ротовых отверстий: пища всё равно попадёт в желудок, отмечает Newsweek.

Владельцы домашних животных и фермеры наблюдают периодически это явление у самых разных животных, включая крупный рогатый скот и свиней. Это редкое состояние среди остальных животных, однако среди кошек оно достаточно распространено, чтобы иметь даже собственное определение.

Такое дублирование, как у котёнка, может деформировать мозг животного или затруднить его питание и дыхание, поэтому питомцы с такой особенностью часто умирают в утробе матери или вскоре после рождения. Специалисты отмечают, что Бетти, вопреки всем самым худшим прогнозам, прекрасно себя чувствует, растёт и развивается.