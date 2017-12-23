Нарышкин: Взаимодействие между разведками РФ и США строится вполне конструктивно

Глава Службы внешней разведки отметил, что помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге — не единственный пример совместной работы российских и американских спецслужб.

Предоставление ЦРУ российской разведке данных о готовившихся терактах в Санкт-Петербурге являются частью большой совместной работы, заявил сегодня глава СВР Сергей Нарышкин. Детали обмена информацией он раскрывать не стал.

— Это часть всё-таки большой совместной работы. Взаимодействие между и разведками, и органами безопасности разных стран, в том числе наше взаимодействие с нашими коллегами в Соединённых Штатах, строится вполне конструктивно. Конечно, есть резервы, но тем не менее мы вполне позитивно оцениваем эту работу, — цитирует ТАСС слова Нарышкина.

Напомним, в Санкт-Петербурге было задержано семь сторонников ИГИЛ*. Как ранее сообщал Лайф, они планировали совершить 16 декабря в Казанском соборе теракт путём самоподрыва. За предоставленную информацию о боевиках, которая помогла выйти на след террористов, президент России Владимир Путин поблагодарил главу США Дональда Трампа.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.