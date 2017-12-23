В Сети появилось видео, как хохлатый пингвин с жёлтыми бровями "общается" с прохожими в Новой Зеландии. Пользователи социальных сетей пришли от него в восторг. Соответствующий ролик опубликован на "Ютубе".
На кадрах пингвин подходит к людям на улице, которые радостно его фотографируют и поглаживают по голове. При этом видно, что птица совсем не испытывает страха от приближающихся машин и вспышек фотоаппаратов.
В описании видео говорится, что пингвин не в первый раз появился в этих окрестностях и часто играет в кустах за домами, ходит в гости к соседскому мальчику, страдающего ДЦП и обедает у пожилого мужчины, живущего недалеко от дороги.
Пользователи соцсетей не удержались от комментариев, где обсудили любвеобильную и любопытную птицу из Новой Зеландии в контексте злобного животного мира Австралии.
— Австралия, в которой все животные хотят тебя убить. Новая Зеландия, где пингвины разгуливают, как бродячие кошки. Одну из этих стран жестоко притесняют, — написал один из комментаторов.
Кто-то задался вопрос насколько сильно такие разгуливающие чертовски милые пингвины повышают цену на недвижимость в этом районе.
За день ролик посмотрело более 75 тысяч человек, он собрал больше тысячи комментариев.
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