Как сообщается, птица часто разгуливает по городским улицам, играя в кустах и навещая мальчика, страдающего ДЦП.

В Сети появилось видео, как хохлатый пингвин с жёлтыми бровями "общается" с прохожими в Новой Зеландии. Пользователи социальных сетей пришли от него в восторг. Соответствующий ролик опубликован на "Ютубе".

На кадрах пингвин подходит к людям на улице, которые радостно его фотографируют и поглаживают по голове. При этом видно, что птица совсем не испытывает страха от приближающихся машин и вспышек фотоаппаратов.

В описании видео говорится, что пингвин не в первый раз появился в этих окрестностях и часто играет в кустах за домами, ходит в гости к соседскому мальчику, страдающего ДЦП и обедает у пожилого мужчины, живущего недалеко от дороги.

Пользователи соцсетей не удержались от комментариев, где обсудили любвеобильную и любопытную птицу из Новой Зеландии в контексте злобного животного мира Австралии.

— Австралия, в которой все животные хотят тебя убить. Новая Зеландия, где пингвины разгуливают, как бродячие кошки. Одну из этих стран жестоко притесняют, — написал один из комментаторов.

Кто-то задался вопрос насколько сильно такие разгуливающие чертовски милые пингвины повышают цену на недвижимость в этом районе.

За день ролик посмотрело более 75 тысяч человек, он собрал больше тысячи комментариев.