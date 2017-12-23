"Выборы на острове Биномо". Пранкеры Вован и Лексус разыграли Никки Хейли

Россияне связались с постоянным представителем США при ООН от имени премьер-министра Польши и рассказали о "вмешательстве России в выборы" на несуществующем острове.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли представителя США в ООН Никки Хейли. Они связались с постпредом от имени премьер-министра Польши. Пранкеры рассказали Хейли об острове Биномо в Южно-Китайском море, в выборы на котором вмешался Владимир Путин. Правда, в действительности такого острова просто не существует.

— Некомпетентная Хейли совершенно серьёзно заявила, что знает о ситуации на острове и подтвердила, что Путин вмешался в их выборы! Хотя такого острова вообще нет в природе. Также стороны обсудили домогательства Кевина Спейси к президенту Украины Порошенко и домогательства Трампа якобы к экс-премьеру Польши, — написал на своём YouTube-канале пранкер Вован.

Касаясь вопроса отношения к России и Украине, Хейли заявила, что выступает на стороне последней.

— Понимаете, всё, что касается вопроса об Украине, мы стараемся оказывать им поддержку во многих вопросах. У нас очень тесные связи. И мы хотим с ними отодвинуть Россию в вопросе Крыма. Это основа наших отношений — поддерживать во всём, что касается России, — заявила Хейли.

Также пранкеры обсудили с Хейли экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили, поставки летального оружия на Украину и президента страны Петра Порошенко.