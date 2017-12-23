В Белоруссии на службу заступил военный Дед Мороз

Внешний вид этого волшебника отличается от его коллег из соседних стран эполетами на плечах и шапкой, на которой красуется красная звезда.

Сегодня, 23 декабря, в Белоруссии на территории историко-культурного комплекса, известного как "Линия Сталина", открылась полевая резиденция военного Деда Мороза.

По данным местных СМИ, белорусский сказочный персонаж отличается от обычного новогоднего волшебника армейской атрибутикой — каракулевым воротником, эполетами, шапкой с красной звездой и голосом, как у заправского командира.

Как сообщается, уже по сложившейся традиции во время открытия резиденции сказочный персонаж пожелал детям и их родителям мирного безоблачного неба и собрал их пожелания на будущий год, поместив их в капсулу, сделанную из гильзы.

Отмечается, что "хорошего поведения" недостаточно, чтобы получить от белорусского волшебника подарки. Для этого надо пройти череду испытаний и военных квестов, тщательно продуманных организаторами мероприятия.

Напомним, что подобная новогодняя забава актуальна в республике уже не первый год. Так, в прошлые новогодние праздники волшебник, наряженный в военное обмундирование, приглашал детей и родителей на экскурсионные маршруты по местам боевой славы, предлагал пострелять и пометать гранаты