Глава МЧС Пучков встретит Новый год на рабочем месте

В новогоднюю ночь министр возглавит оперативное селекторное совещание по вопросу обеспечения безопасности граждан.

С 25 декабря по 10 января МСЧ России будет работать в режиме повышенной готовности. Как уточнил глава ведомства Владимир Пучков, в это время проводится огромное количество массовых мероприятий — новогодние праздники, новогодние ёлки, корпоративы и внутренний туризм. Поэтому все структуры управления, все реагирующие подразделения будут работать, включая главу ведомства, подчеркнул Пучков.

— Традиционно в ночь с 31-го на 1-е я провожу оперативное селекторное совещание, потому что новогодняя ночь требует усиленной работы всех наших подразделений. Традиционно в новогоднюю ночь повышенные риски. Потому что люди отдыхают, используют фейерверки. Это хороший праздник, который требует от нас повышенной готовности, — рассказал Лайфу Владимир Пучков.

Отметим, как ранее сообщал Лайф, в столице спасатели в новогоднюю ночь будут также нести дежурство на главных ледовых катках Москвы. Около 30 сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность граждан на ледовых площадках в парке Горького, на ВДНХ и в "Сокольниках".