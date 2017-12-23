"Отстаньте, гробокопатели". Зюганов заявил, что не даст разрушить мавзолей

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не даст разрушить Мавзолей Ленина на Красной площади. Так он прокомментировал предложения захоронить вождя мировой революции на одном из столичных кладбищ.
— Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы не дадим его разрушить, — сказал Зюганов на съезде КПРФ.
Напомним, в 2017 году в России отметили столетие Октябрьской и Февральской революций. В связи с этим участились предложения захоронить Ленина, а из мавзолея сделать музей. Геннадий Зюганов неоднократно выступал категорически против.
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