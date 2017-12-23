В российском МИД сочли опасным решение США о поставках вооружения Украине

Планы Штатов о предоставлении оружия грозят срывом мирного урегулирования конфликта.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал опасным решение США начать поставки оружия на Украину, сообщает РИА "Новости".

— В Москве принятые в Соединённых Штатах Америки решения о поставках летального оружия Киеву считают весьма опасными. Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, — цитирует агентство дипломат.

Также он заявил, что планы Штатов о поставках вооружения грозят срывом мирного урегулирования конфликта.

Решение США уже прокомментировали в Совфеде.

Ранее Лайф сообщал, что США приняли решение поставлять на Украину оборонительное вооружение в целях защиты её суверенитета. Перед этим РФ предупреждала США и Канаду о последствиях таких поставок на Украину, которые могут подтолкнуть её к "необдуманным действиям".