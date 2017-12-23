Холодец и пельмени. Собянин рассказал о главных блюдах на новогоднем столе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Лайфу, где планирует встретить Новый год. По его словам, в праздники в столице развернётся сказочное действо.

— Я каждый Новый год встречаю в Москве. На улицах Москвы, на ярмарках. В этом году на Тверской будет удивительное, сказочное действо. Будет участвовать огромное количество театров: и МХАТ, и Мариинский, а также много театров из регионов. Так что приглашаю всех провести Новый год в Москве, — отметил мэр столицы.

Рассказывая о любимых блюдах на новогоднем столе, Собянин отметил, что у сибиряков традиционно присутствуют пельмени и холодец. Впрочем, у большинства россиян — тоже. Ну и, конечно, салат оливье.

— У сибиряков главные блюда — пельмени и холодец. У москвичей, да и у большинства россиян, думаю, тоже. Салат оливье, пельмени и холодец, — сказал Собянин.