Ксения Собчак вступила в партию "Гражданская инициатива"

Председатель политического объединения Андрей Нечаев заявил, что в последнее время число заявлений о вступлении резко выросло.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая ранее объявила о желании баллотироваться в президенты в 2018 году, вступила в партию "Гражданская инициатива", сообщил на съезде политического объединения председатель партии, экс-министр экономики Андрей Нечаев.

— За последние пару месяцев число заявлений о вступлении в партию резко выросло. И, в частности, рад сообщить, что наш потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак тоже вступила в наши ряды, — заявил председатель.

Ранее Собчак заявила, что пойдёт на выборы от "Гражданской инициативы".