На Украине открыли дело против судьи, отказавшейся арестовывать Саакашвили

По данным пресс-службы Высшего совета правосудия Украины (ВСП), такое решение принято согласно жалобе, никак не связанной с делом политика.

Дисциплинарное дело открыли против судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, которая не избрала меру пресечения лидеру партии "Рух новых сил", экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. В пятницу, 22 декабря, соответствующее решение принял и огласил Высший совет правосудия Украины (ВСП).

Отмечается, что к такому решению судьи пришли в результате рассмотрения жалобы от 14 марта, никак не связанной с делом Саакашвили.

— Гражданин Пикалов <...> утверждает, что поведение Цокол было неправомерным, когда она рассматривала дело по его жалобе на бездействие Печерского управления полиции Киева, — говорится в сообщении пресс-службы судебного органа.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали, затем его отправили в СИЗО по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений. 11 декабря Печерский районный суд Киева отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и отпустил его на свободу.