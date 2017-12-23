Власти Чечни заподозрили Госдеп США в кибератаке на аккаунты Кадырова в соцсетях

По словам министра Чеченской Республики Джамбулата Умарова, произошедшее ложится в "канву событий" по введению западных санкций в отношении главы Чечни.

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме" и "Фейсбуке" является следствием кибератаки. Об этом РБК рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

— Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в "Инстаграме". Атаку совершили те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках. Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов, — сказал министр.

Как уточнил чиновник, у него нет сомнений, что данная кибератака проводилась "по указке Госдепа США", в связи с последними событиями по внесению имени Рамзана Кадырова в "список Магнитского".

Как ранее сообщал Лайф, с 23 декабря оказалась недоступны страницы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в "Инстаграме" и "Фейсбуке". В настоящее время при попытке открыть профиль главы Чечни сервисы пишут одинаковое сообщение, что данные страницы недоступны, потому что возможно были удалены.