"Голос как у Агилеры". Мальчик-аутист спел в британском супермаркете

Видео сняли, чтобы показать отцу юного певца, но затем его тётя выложила ролик в "Фейсбук".

Ролик, на котором десятилетний Калум Кортни поёт в британском супермаркете, за десять дней набрал миллион просмотров в "Фейсбуке". Об этом сообщила тётя ребёнка Кэти Роуз.

Девушка рассказала, что её сестра и племянники устроили благотворительную акцию в одном из супермаркетов города Базилдон. Во время сбора пожертвований Калум решил спеть песню Who's Lovin You Смоки Робинсона. Видео сняли, чтобы показать отцу мальчика, но затем Кэти выложила его в "Фейсбук".

Пользователи соцсети восхитились храбростью ребёнка. Многие из них при этом заявили о "невежестве и хамстве" людей, проигнорировавших выступление в супермаркете.

Некоторые комментаторы отметили, что у мальчика потрясающие вокальные данные, при этом сравнив его с такими исполнителями, как Кристина Агилера. Его даже предложили отправить на xFactor (популярное в Великобритании шоу талантов). К слову, однажды Калум даже участвовал в детском "Голосе", однако не прошёл дальше отборочного тура.

Мама мальчика рассказала, что раньше Калум не верил в свой талант. Однако после волны комментариев к видео в соцсетях он признался, что "вправду хорош". Вся семья также гордится им.