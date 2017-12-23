Путин: "Единая Россия" заслужила лидерство реальными делами

Президент России Владимир Путин во время выступления в Москве на XVII съезде партии "Единая Россия" отметил, что был пройден трудный, но грандиозный путь.

— "Единая Россия" заслужила лидерство реальными делами, в интересах граждан, на благо наших регионов, на благо всей страны. Мы все прошли трудный, но грандиозный путь развития. Не отступали от намеченного курса. Отвечали кризисам, в том числе глобального масштаба. Были вместе, когда отвечали угрозам международного терроризма. Проявили сплочённость, решая судьбу Крыма и Севастополя, — отметил российский лидер.

Как отметил президент России, было обеспечено укрепление безопасности страны, повышение её обороноспособности.