МИД РФ: ИГИЛ существенно нарастило свою мощь в Афганистане

По мнению директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, при этом наибольшую опасность представляют цели террористов ещё больше распространить своё влияние.

Группировка ИГИЛ* нарастила свою мощь в Афганистане — её численность в настоящее время превышает 10 тысяч человек. Об этом заявил спецпредставитель российского президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

— Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГИЛ в Афганистане… За последнее время ИГИЛ существенно нарастило свою мощь в стране. По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счёт новых пополнений из числа получивших опыт в Сирии и Ираке боевиков, — сказал Кабулов в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что отряды ИГИЛ концентрируются на севере Афганистана и считают этот регион своей опорной базой. Именно там, по его словам, недавно в рядах действующих боевиков появились граждане Алжира и Франции.

Дипломат добавил, сейчас серьёзные угрозы для стран Центральной Азии и южных регионов России представляет намерение ИГИЛ распространить своё влияние за пределы Афганистана.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.