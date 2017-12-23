Путин назвал унизительными масштабы бедности в России

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Путин назвал унизительными масштабы бедности в России

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Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Ранее глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума.

Президент РФ Владимир Путин назвал унизительными масштабы бедности в нашей стране и призвал снизить этот уровень. Об этом глава государства заявил, выступая на XVII съезде партии "Единая Россия".

— Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества, — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что такая ситуация "просто унижает людей".

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