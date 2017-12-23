Путин на съезде "Единой России" призвал ставить новые амбициозные задачи

Президент России Владимир Путин во время выступления в Москве на XVII съезде партии "Единая Россия" призвал ставить новые амбициозные задачи. Российский лидер подчеркнул, что инфраструктурные проекты, крупные стройки предприятий и передовые отрасли — это результаты общей работы.

— Мы преодолели, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, социальной сфере. Мы доказали, что умеем решать задачи развития. Масштабные инфраструктурные проекты, крупные стройки предприятий и передовые отрасли — это результаты нашей общей работы. И, конечно, если и есть какие-то достижения, то это, прежде всего, заслуга граждан России, — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул: ставя перед собой амбициозные задачи, нужно быть готовым к тому, что получится не всё. При этом он отметил, что не ставить сверхзадачи — намного хуже.

— Да, мы понимаем, что могли бы добиться большего. Так, наверное, всегда бывает, когда берёшься за сложнейшие задачи, когда ставишь перед собой амбициозные цели. Понятно, что, если такие сверхзадачи формулируются, возможно, чего-то не удастся сделать. Но ещё хуже не ставить перед собой эти цели, — сказал российский лидер.