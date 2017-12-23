Путин: Будем идти от победы к победе

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в успехе России и в её будущем. Прежде всего, за счёт того, что выбранный путь развития поддерживают миллионы граждан страны. Всё это обеспечит гарантию прорыва и путь от победы к победе. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на пленарном заседании XVII съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

— Россия — это миллионы очень разных людей. Со своими радостями, трудностями, проблемами. Они работают, создают семьи, воспитывают детей. А значит, наша тысячелетняя история продолжается. Наша совместная энергия, воля, ответственность за настоящее и будущее России. Главное — гарантия прорыва. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами миллионы граждан России. Мы вместе идём вперёд. И нет силы, способной остановить это движение. Будем идти от победы к победе, — заявил Владимир Путин.