Путин: Нельзя обещать людям невыполнимого, как это было в 90-е

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя обещать людям невыполнимого, как это было в 90-е.

— Мы, безусловно, не должны действовать популистски, просто давать несбыточные обещания, или деньги разбрасывать, как это было в начале 90-х годов. Мы помним, когда под давлением обстоятельств парламент и правительство часто принимали абсолютно неисполнимые решения…, — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что по такому пути идти нельзя. Он напомнил, что в 2000 году за чертой бедности оказалось свыше 40 миллионов человек.