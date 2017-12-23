Медведев анонсировал индексацию зарплат бюджетников на 4% с 1 января

Также глава правительства сообщил, что с начала 2018 года МРОТ будет повышен до 85% от прожиточного минимума.

Зарплаты бюджетников, которые не попали под "майские указы" президента России, проиндексируют на 4%. Повышение заработных плат начнётся уже с 1 января. Об этом в ходе съезда партии "Единая Россия" заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— С 1 января нового, 2018 года, будет проведена индексация зарплат бюджетников, которые не охвачены "майскими указами" — на 4%. Это почти 2 миллиона человек, у которых зарплата не повышалась несколько лет, — сказал глава кабмина.

Одновременно с этим, по словам Медведева произойдёт и повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 85% величины прожиточного минимума. Премьер-министр призвал коллег и однопартийцев "не отступать" от попыток изменить в лучшую сторону социальную сферу в России.

— Мы должны гарантировать людям, кто оказался в трудной жизненной ситуации или имеет низкие доходы, эффективную социальную поддержку. Дать остальным возможность самореализации. Добиться этого непросто, но самое главное — не отступать! — заявил Медведев.