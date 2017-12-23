"Единая Россия" поддержала самовыдвижение Путина

"Единая Россия" приветствует решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах главы государства в 2018 году, которые состоятся в марте. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что партия была бы рада выдвинуть его сама.

— "Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что "Единая Россия" уже это делала. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста, — заявил Медведев.

Премьер-министр РФ отметил, что данное решение приветствуется. Он также подчеркнул, что партия окажет Путину всю необходимую поддержку.

Ранее Владимир Путин заявил о самовыдвижении на президентских выборах в 2018 году. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.