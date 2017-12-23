Ксения Собчак представила свою предвыборную программу

По мнению телеведущей, в стране нужно немедленно отменить законы о гей-пропаганде и запрете секс-воспитания в школах, а также разрешить гомосексуальные браки.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, ранее заявившая о желании баллотироваться в президенты в 2018 году, представила предвыборную программу под названием "123 трудных шага".

Ксения Собчак сообщила об этом в рамках съезда партии "Гражданская инициатива", в которую она вступила и от которой будет выдвигаться.

Отмечается, что программа содержит 123 пункта и включает предложения по социальной, внутренней и внешней политике, а также по развитию экономики. Полный список предложений размещён на официальном сайте.

В частности, телеведущая предложила унифицировать стандарты обучения с общеевропейскими учебными заведениями, а также заявила, что "государство должно быть свободным от идеологических, эстетических и иных установок ... в области культуры и просвещения".

Кроме того, по её мнению, закон о гей-пропаганде и запреты на сексуальное образование в школах должны быть сняты.

Напомним, ранее Ксения Собчак вступила в партию "Гражданская инициатива".