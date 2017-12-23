Путин: Мы не должны относиться к России, как к любимой бабушке

Президент РФ Владимир Путин на XVII съезде партии "Единая Россия" призвал не относиться к нашей стране, как к любимой бабушке, и призвал сделать её молодой.

— Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться, как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы она не болела, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремлённой вперёд, — подчеркнул Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, для этого требуются изменения в таких сферах, как здравоохранение и образование, в инфраструктуре.

— Без развития здравоохранения и образования у нас не получится решить другую ключевую задачу — придать нашей экономике инновационный характер, — отметил российский лидер.