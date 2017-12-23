Путин призвал отбросить всё, что мешает обновлению России

Президент России Владимир Путин во время своего вступления на XVII съезде партии "Единая Россия" призвал отбросить всё, что мешает обновлению России.

— Определяя задачи развития, мы должны принимать своевременные решения, какими бы спорными на момент принятия они не казались. Нужно отбросить всё, что мешает обновлению России, кто мешает сделать сделать её молодой и перспективной, — отметил российский лидер.

Ранее президент РФ призвал не относиться к нашей стране, как к любимой бабушке: давать ей лекарства и на этом ограничиться. Он подчеркнул, что Россию необходимо сделать молодой, устремлённой вперёд