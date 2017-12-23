Путин заявил, что Россия должна стать страной подлинной экономической свободы

При этом глава государства отметил, что важнейшая политическая, экономическая и социальная задача предстоящих лет — развитие малого и среднего бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил на XVII съезде партии "Единая Россия", что в ближайшем будущем Россия должна стать страной подлинной экономической свободы.

По мнению главы государства, рост экономики в стране должен превысить мировые уровни, а отечественные компании должны выходить на мировые рынки и стать глобальными чемпионами.

— Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведёт своё дело, для десятков тысяч новых стартапов, для больших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. И это тоже гарантия необратимости устойчивости нашего развития, — сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что власти страны, в свою очередь, сделают всё, чтобы воплотить такие планы в жизнь.