Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе

По мнению представителя внешнеполитического ведомства страны, вывод военных РФ стал причиной эскалации конфликта на Украине.

Польша просит российских наблюдателей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в связи с увеличением количества нарушений перемирия в Донбассе. Об этом говорится в заявлении польского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что из-за вывода российских офицеров ситуация в украинском регионе стала ещё более напряжённой. Так, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, число нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января.

— Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК, — заключили в МИД.

Напомним, 19 декабря российские офицеры из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию. Но, как ранее сообщал Лайф, они могут вернуться в Донбасс в том случае, если со стороны Киева не будет происходить провокационных действий. В связи с этим Германия и Франция высказались о намерении выступить в роли посредников для возвращения российских военных к деятельности в СЦКК.