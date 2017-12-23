Спикер парламента Чечни удалился из Instagram после блокировки Кадырова

По словам Магомеда Даудова, в знак поддержки главы Чечни он не восстановит свой аккаунт, пока страница Рамзана Кадырова не будет восстановлена.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в знак солидарности с главой республики Рамзаном Кадыровым удалил свой аккаунт в "Инстаграме". Как объяснил своё решение Даудов, его страница в соцсети будет неактивна до тех пор "пока страница моего дорогого брата Рамзана Кадырова вновь не обретёт своего достойного хозяина". Об этом говорилось в последней записи Магомеда Даудова на его странице в "Инстаграме" перед удалением.

Как было отмечено в записи, маленькая Чеченская Республика в лице Рамзана Кадырова, видимо, настолько напугала своей уверенностью в отстаивании государственных интересов России, что Государственный департамент США дал указание о блокировке страницы Рамзана Кадырова в американских соцсетях.

— В связи с этим, будучи глубоко благодарным, хочу сообщить своим дорогим подписчикам, что объявляю бойкот нашим недоброжелателям, — подытожил Даудов.

Как ранее сообщал Лайф, с 23 декабря официальные страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме" и "Фейсбуке" оказалась недоступны. Позднее чеченский лидер заявил, что и сам давно хотел покинуть американскую платформу "Инстаграм", но оставался там из уважения к миллионам своих подписчиков. Также глава Чечни добавил, что можно заблокировать страницы Рамзана Кадырова, но заблокировать его имя невозможно.