Путин назвал права и свободы граждан и интересы России главным ориентиром

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Путин назвал права и свободы граждан и интересы России главным ориентиром

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Также президент отметил прочность государственности России как один из самых важных пунктов.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что предложения по развитию России должны ориентироваться на долгосрочные интересы страны и на защиту прав и свобод граждан.

— При всей разнице взглядов, подходов, предлагаемых решений ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности, — сообщил президент на съезде партии "Единая Россия".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна стать страной подлинной экономической свободы.

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