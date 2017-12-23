Путин назвал права и свободы граждан и интересы России главным ориентиром

Также президент отметил прочность государственности России как один из самых важных пунктов.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что предложения по развитию России должны ориентироваться на долгосрочные интересы страны и на защиту прав и свобод граждан.

— При всей разнице взглядов, подходов, предлагаемых решений ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности, — сообщил президент на съезде партии "Единая Россия".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна стать страной подлинной экономической свободы.