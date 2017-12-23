Аферисты продают "особенные" монеты от имени астролога из "Давай поженимся"

Астролог Василиса Володина рассказала на своей странице в "Инстаграме" о том, что от её имени орудуют мошенники. В частности, они продают монетки-талисманы.
— От моего имени бандиты продают какие-то монетки-талисманы. А мне регулярно звонят бедные пенсионеры, купившиеся на обман, потратив несколько тысяч рублей и обнаружив уже после, что ко мне это не имеет отношения, — заявила она.
Володина отметила, что мошенники орудуют от её имени не в первый раз. Так, уже продавались "волшебные красные нити", оформлялись подписки на телефон, а также выдавались предсказания.
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