Путин заявил, что России нужно отвергающее популизм сильное гражданское общество

Российский лидер добавил, что оно никогда не позволит погрузить страну "в хаос, сбить с пути, сделать слабой и зависимой".

Президент России Владимир Путин заявил, что сильное, ответственное, свободное гражданское общество является ключевой гарантией необратимости перемен.

— Ведь его структуры работают ради созидания, ради пользы великой страны, участвуют в решении самых сложных социальных проблем, такое общество отторгает популизм и пустую болтовню и устойчиво к любым попыткам дестабилизации, — отметил Путин на съезде партии "Единая Россия".

Кроме того, российский лидер добавил, что такое гражданское общество никогда не позволит погрузить Россию "в хаос, сбить с пути, сделать слабой и зависимой". Он рассказал о множестве таких примеров в других странах и заявил, что во избежание подобного необходимо стремиться к стабильности общества.

Ранее Путин призвал отбросить всё, что мешает обновлению России.