Путин заявил, что России нужно отвергающее популизм сильное гражданское общество

Президент России Владимир Путин заявил, что сильное, ответственное, свободное гражданское общество является ключевой гарантией необратимости перемен.
— Ведь его структуры работают ради созидания, ради пользы великой страны, участвуют в решении самых сложных социальных проблем, такое общество отторгает популизм и пустую болтовню и устойчиво к любым попыткам дестабилизации, — отметил Путин на съезде партии "Единая Россия".
Кроме того, российский лидер добавил, что такое гражданское общество никогда не позволит погрузить Россию "в хаос, сбить с пути, сделать слабой и зависимой". Он рассказал о множестве таких примеров в других странах и заявил, что во избежание подобного необходимо стремиться к стабильности общества.
Ранее Путин призвал отбросить всё, что мешает обновлению России.
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