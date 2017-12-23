Медведев поручил ЕР создать пул наблюдателей на выборы

По мнению главы кабмина, такие меры важны для устойчивости политической системы и цивилизованного развития России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил "Единой России" создать пул наблюдателей от партии для обеспечения легитимности выборов президента в 2018 году.

По его словам, выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачными и легитимными, так как это важно для устойчивости политической системы и цивилизованного развития страны.

В своей речи он также добавил, что все возможности партии должны служить тому, чтобы 18 марта следующего года стало днём безусловной победы кандидата Владимира Путина.

Ранее Медведев заявлял, что партия "Единая Россия" давно и твёрдо решила, что поддержит кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

Напомним, о желании баллотироваться на выборы главы государства как самовыдвиженец Путин объявил на 13-й большой пресс-конференции.