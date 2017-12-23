Феминистки и юристы. Собчак рассказала, кто помогал ей с составлением программы

Среди оказавших журналистке поддержку также председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, ранее объявившая о планах баллотироваться в президенты в 2018 году, рассказала, кто помог ей составить предвыборную программу под названием "123 шага", которую она презентовала на съезде партии "Гражданская инициатива".

В беседе с журналистами телеведущая выразила благодарность юристу Елене Лукьяновой, которая помогла разработать положения, связанные с конституционной реформой, Андрею Нечаеву, внёсшему вклад в составление экономической программы, а также консультировавшему её Владиславу Иноземцеву.

Также Ксения Собчак поблагодарила режиссёра Авдотью Смирнову за помощь в части об с "инклюзивном обществе и положениях, связанных с этой сферой в программе".

Кроме того, журналистка поблагодарила за поддержку "различные феминистические организации".

Напомним, ранее Ксения Собчак представила свою предвыборную программу. Съезд партии "Гражданская инициатива" выдвинул журналистку кандидатом в президенты.