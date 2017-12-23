Миллионер Михаил Левицкий подал заявление в полицию на экс-жену из-за побоев

В доказательство факта избиения защитник бывшего банкира предоставил документы о прохождении Левицким экспертиз.

Миллионер Михаил Левицкий обратился в правоохранительные органы с заявлением о нападении со стороны своей бывшей жены. Как уточняет телеграм-канал Mash, заявление подал не сам бизнесмен, а его адвокат. В обращении говорится, что экс-супруга Левицкого нанесла ему побои, из-за которых в голове появились опухоли. А уже в следствии этого у миллионера появилось психическое заболевание.

Отметим, сам Михаил Левицкий в настоящее время находится за границей. Из России он уехал после того, как в 2014 году Центробанк лишил лицензии банк "Стройкредит", в котором Левицкий был председателем правления. Основанием для лишения лицензии стала "дыра" в 10 миллиардов рублей.

Сообщается, что чуть ранее экс-жена Левицкого отсудила у него немалую сумму во время развода.