В Омске после взрыва газа в жилом доме появилась угроза обрушения

Жильцов многоэтажки направили в пункт временного размещения в гостинице "Иртыш".

Угроза обрушения жилого дома в Омске сохраняется после взрыва газа на девятом этаже многоэтажки, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Жителей дома направили в пункт временного размещения в гостинице "Иртыш". В ней 105 свободных номеров. Как сообщается, в многоэтажке зарегистрировано 260 человек. Людям организовали питание, с ними работают психологи.

Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина — хозяйка квартиры. Её госпитализировали с ожогами первой-второй степени и переломом. Жизни пострадавшей ничего не угрожает.