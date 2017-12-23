В Омске после взрыва газа в жилом доме появилась угроза обрушения

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В Омске после взрыва газа в жилом доме появилась угроза обрушения

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Жильцов многоэтажки направили в пункт временного размещения в гостинице "Иртыш".

Угроза обрушения жилого дома в Омске сохраняется после взрыва газа на девятом этаже многоэтажки, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Жителей дома направили в пункт временного размещения в гостинице "Иртыш". В ней 105 свободных номеров. Как сообщается, в многоэтажке зарегистрировано 260 человек. Людям организовали питание, с ними работают психологи.

Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина — хозяйка квартиры. Её госпитализировали с ожогами первой-второй степени и переломом. Жизни пострадавшей ничего не угрожает.

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