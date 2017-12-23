Почти на 10 тысяч дешевле. В России рухнули цены на iPhone 6

В России упали цены на смартфоны iPhone 6. Так, на старте продаж базовая модель с 32 гигабайтами встроенной памяти стоила около 30 тысяч рублей, а сейчас её можно купить чуть больше, чем за 21 тысячу рублей.
Напомним, что IPhone 6 — первый смартфон Apple, который был представлен в двух вариациях с разными диагоналями экрана — 4,7 и 5,5 дюйма.
По мнению экспертов, снижение стоимости смартфона продолжится.
Падают в цене и новейшие флагманы, включая . Кроме того, по заниженной цене можно купить Samsung Galaxy S8+.
- Популярные
- По времени