Почти на 10 тысяч дешевле. В России рухнули цены на iPhone 6

В настоящее время смартфон Apple можно приобрести в магазинах по цене от 21,5 тысячи рублей.

В России упали цены на смартфоны iPhone 6. Так, на старте продаж базовая модель с 32 гигабайтами встроенной памяти стоила около 30 тысяч рублей, а сейчас её можно купить чуть больше, чем за 21 тысячу рублей.

Напомним, что IPhone 6 — первый смартфон Apple, который был представлен в двух вариациях с разными диагоналями экрана — 4,7 и 5,5 дюйма.

По мнению экспертов, снижение стоимости смартфона продолжится.