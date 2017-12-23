На Бали снова началось извержение вулкана

Как заявили в Агентстве по предотвращению стихийных бедствий, по этому поводу беспокоиться не стоит, однако предупреждение об опасности сохраняется.

В субботу на индонезийском острове Бали было зафиксировано новое извержение вулкана, сообщили местным СМИ в Агентстве по предотвращению стихийных бедствий.

По словам официального представителя агентства Сутопо Нугрохо, по этому поводу беспокоиться не стоит, так как вулкан активизируется достаточно часто, однако предупреждение об опасности сохраняется.

23 декабря вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Международный аэропорт Нгурах-Рай, находящийся примерно в 70 километрах от горы, работает в штатном режиме, как заявили его представители.

Накануне в рамках выездного заседания правительства на Бали побывал президент Индонезии Джоко Видодо, при этом он заявил местным СМИ, что таким образом показывает безопасность острова для туристов и местных жителей.

Напомним, во время второго извержения вулкана 26 ноября высота столба дыма достигла четырёх тысяч метров. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий назвало максимальный уровень опасности. Индонезийские власти эвакуировали около 40 тысяч человек и рекомендовали покинуть свои дома около 100 тысячам жителей.