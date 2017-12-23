Легковушка столкнулась с поездом под Саратовом, есть погибшие

Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения легковушки с поездом под Саратовом, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

— 30-летний водитель автомобиля Jeep выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с электропоездом, — отмечается в сообщении.

Авария произошла недалеко от села Сабуровка. Погибли две женщины — 27 и 34 лет. Пострадавшие госпитализированы. Подробности произошедшего устанавливаются.