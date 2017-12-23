Путин рассказал, как России добиться прогресса "в мире завтрашнего дня"

По мнению главы государства, необходимо внести изменения в систему здравоохранения, образования и инфраструктуру, чтобы придать российской экономике инновационный характер.

Выступая на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин назвал задачи, решение которых обеспечит устойчивый прогресс страны "в мире завтрашнего дня". К группе первоочередных российский лидер отнёс: повышение роста экономики, борьбу с бедностью, развитие бизнеса, изменения в системе здравоохранения и образования.

Как уточнил Владимир Путин, все вышеперечисленные действия должны сформировать в России новый рынок труда и современную систему профессионального образования. Но при этом нельзя забывать про долгосрочное устойчивое повышение реальных доходов россиян, пенсий и мер социальной поддержки населения. Ведь масштаб бедности в России "представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества и просто унижает людей".

— Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами, — добавил он.

Для борьбы с бедностью можно использовать похожие методы, которые использовались для борьбы с ростом инфляции. В частности, необходимо опираться на рост экономики. Но при этом нельзя давать населению несбыточных обещаний, как это было в начале 90-х годов прошлого века, подчеркнул президент.

— По этому пути точно совершенно нельзя идти, мы помним, к чему это привело — это привело к тому, что в 2000 году за чертой бедности оказалось свыше 40 миллионов человек, на тот период одна треть населения почти, — подчеркнул Владимир Путин и отметил, что важно не только правильно ставить задачи, но и объяснять россиянам, что и для чего делается.

В ближайшем будущем Россия должна прочно закрепиться в пятёрке крупнейших глобальных экономик, а также приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения. Российские компании должны присутствовать на мировых рынках. А для этого помимо высоких показателей роста экономики необходимо развитие среднего и малого бизнеса, отметил Путин.

— Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведёт своё дело, для десятков тысяч новых стартапов, для больших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. И это тоже гарантия необратимости устойчивости нашего развития, — добавил президент.