В датском зоопарке призвали посетителей кормить хищников домашними питомцами

Сотрудница зверинца отметила, что кошки и собаки не принимаются по соображениям этики, а вот мелкие грызуны вполне подойдут.

Копенгагенский и Гивскудский зоопарки в Дании объявили, что примут от местных жителей ненужных домашних животных на корм хищникам, сообщает датский телеканал TV2.

— Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, и внутренние органы для них очень полезны, — сказала Анна-Софи Эллер, сотрудница одного из зоопарков.

По словам Эллер, на корм львам, тиграм и волкам можно сдавать только маленьких животных вроде морских свинок и кроликов. При этом отмечается, что скармливать кошек и собак — неэтично.

Стоит отметить, что сотрудники зоопарков также призывают родителей быть полностью открытыми с детьми и рассказать им, что произойдёт с их питомцами в зоопарке. Так, у них будет возможность даже понаблюдать, как хищник растерзает свежую тушку кролика.

Директор Гивскудского зоопарка Ричард Остербалле подчеркнул, что они прибегают к подобной практике не для того, чтобы провоцировать людей убивать своих питомцев, а потому, что им "просто нужны животные для корма".