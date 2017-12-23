В российском МИД оценили очередные санкции США против КНДР

В дипведомстве отметили, что в ходе напряжённой работы по согласованию резолюции удалось скорректировать изначально крайне жёсткий проект американской стороны.

Упор Вашингтона на широкоохватные международные санкции в ущерб поиску политико-дипломатических ходов не поспособствует решению накопившихся проблем и нормализации обстановки на Корейском полуострове, сообщил Департамент информации и печати МИД России.

— Вновь вынуждены подчеркнуть, что упор Вашингтона на широкоохватные международные рестрикции в ущерб поиску устойчивых политико-дипломатических развязок не будет способствовать решению накопившихся проблем и нормализации обстановки в этом регионе, — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

При этом в дипведомстве заявили, что в ходе напряжённой работы по согласованию резолюции удалось значительно скорректировать изначально крайне жёсткий проект американской стороны.

Так, по требованию делегации РФ, сохранится прямое авиасообщение с КНДР, а также продолжит действовать крупнейший российско-северокорейский проект по транзиту угля "Хасан-Раджин". Кроме того, смягчены положения о задержании, досмотре и действиях в отношении "подозрительных" судов.

Ранее Лайф сообщил, что СБ ООН снова ужесточил санкции против Северной Кореи. Глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что это должно стать сигналом для КНДР.