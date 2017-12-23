Московских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы перед Новым годом

В преддверии праздников на посту будут находиться порядка 600 тысяч сотрудников.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что московских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников. Порядка 600 тысяч работников будут находиться на посту.

— Организованы дежурства всех руководителей, подготовлены системы безопасности, будут созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций, — сказал он.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, с начала зимнего сезона с улиц и дворов столицы вывезли 1,75 миллиона кубических метров снега. Так, только за прошлую неделю было утилизировано 408 тысяч кубометров снега.