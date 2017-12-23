"Ангел" Victoria's Secret устроила секси-тренировку в нижнем белье — видео

Роми Стрейд, 23-летняя голландская модель, снялась в соблазнительном образе для Love Magazine. Клип делал известный фотограф Фил Пойнтер, сообщает Express.
Ромез приседает вместе с гантелями, смотря на себя в зеркало. Она надела сексуальное бельё цвета пудры и подчеркнула свой образ красными каблуками. Картину дополняет эффектная причёска блондинки.
Ранее Лайф сообщал, что модель с редкой болезнью Винни Харлоу снялась для календаря Love Magazine. Она не постеснялась обнажиться, надев кружевное полупрозрачное нижнее бельё. Впрочем, оно только подчеркнуло её прекрасную фигуру.
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