"Ангел" Victoria's Secret устроила секси-тренировку в нижнем белье — видео

Роми Стрейд снялась для Love Magazine, который каждый год публикует календарь из коротких пикантных видео с самыми известными моделями современности.

Роми Стрейд, 23-летняя голландская модель, снялась в соблазнительном образе для Love Magazine. Клип делал известный фотограф Фил Пойнтер, сообщает Express.

Ромез приседает вместе с гантелями, смотря на себя в зеркало. Она надела сексуальное бельё цвета пудры и подчеркнула свой образ красными каблуками. Картину дополняет эффектная причёска блондинки.

Ранее Лайф сообщал, что модель с редкой болезнью Винни Харлоу снялась для календаря Love Magazine. Она не постеснялась обнажиться, надев кружевное полупрозрачное нижнее бельё. Впрочем, оно только подчеркнуло её прекрасную фигуру.