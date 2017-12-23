Монархическая партия выдвинула в президенты России миллиардера Бакова

По словам политика, 45 региональных отделений тайным голосованием выбрали его кандидатуру.

Монархическая партия России выдвинула на съезде в Екатеринбурге своего председателя, предпринимателя и политика Антона Бакова кандидатом в президенты, о чём он рассказал журналистам.

— На съезде Монархической партии 45 региональных отделений тайным голосованием выбрали мою кандидатуру. Никто против не проголосовал, — заявил Баков.

При этом он отметил, что на съезд не явились представители московского отделения, хотя и были предупреждены заранее. По его словам, ЦИК представляло около 20 человек от свердловского избиркома.

Антон Баков — российский политик и предприниматель. Лидер Монархической партии России, депутат Госдумы IV созыва. Известен также по проекту виртуального государства "Российская Империя", в 2017 году преобразованного в Романовскую Империю во главе с наследником дома Романовых Николаем III.