Мигрант хотел ограбить KFC в Петербурге, но в ужасе сбежал

Злоумышленника задержали, но, несмотря на то, что он так ничего и не похитил, ему грозит уголовная ответственность за разбой.

В ночь на 20 декабря в Санкт-Петербурге мигрант пытался ограбить ресторан быстрого питания KFC, пробравшись внутрь заведения и угрожая администратору пистолетом. Но осуществить задуманное ему не удалось, так как сотрудник заведения слишком активно сопротивлялся, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

По данным пресс-службы ведомства, вооружённый мужчина в маске пробрался в заведение после его закрытия, чтобы "вынести" кассу, но начальник смены дал ему отпор. В ответ на это неудачливый воришка брызнул сотруднику фастфуда из газового баллончика в лицо и убежал, так ничего и не похитив.

Отмечается, что полиции удалось задержать неудавшегося грабителя только спустя двое суток. Им оказался 24-летний безработный мигрант из Узбекистана.

По данным правоохранителей, несмотря на то, что мужчина ничего не украл, ему грозит уголовная ответственность по статье "Разбой".